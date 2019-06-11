Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T20:13Z
https://ria.ru/20190611/1555499152.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155547/26/1555472693_7:0:547:304_1036x0_80_0_0_59abce757a2af08a0b4ae03803b4bc1a.jpg
РИА Новости

Волжское пароходство окажет матпомощь семьям погибших от взрыва на танкере

Вчера, 20:13
913
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВзрыв на танкере в порту Махачкалы
Взрыв на танкере в порту Махачкалы
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Волжское пароходство окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших членов экипажа при взрыве на танкере "ВФ Танкер-16" в нефтегавани Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Пароходство осуществляет финансирование квалифицированного медицинского обслуживания пострадавших и обеспечивает доставку родственников в Махачкалу. Руководством компании принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших членов экипажа", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Судоходная компания "Волжское пароходство" проводит активные мероприятия по минимизации последствий ЧП на т/х "ВФ Танкер-16": создан оперативный штаб, на место происшествия направлены ответственные специалисты, говорится в сообщении Волжского пароходства.
Одиннадцатого июня 2019 года около 04.30 по московскому времени на судне "ВФ Танкер-16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкала произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки. Пожар был оперативно локализован. Из 12 членов экипажа трое погибли, и еще трое пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Разлива нефти нет. На месте происшествия работают специальные службы, рассказала компания.
Пожар на танкере в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Вчера, 14:21
Площадь пожара на танкере в Махачкале составила 600 "квадратов"
Нефтеналивное судно "ВФ Танкер-16" — танкер серии "Волго-Дон макс" класса проекта RST27. Построено в 2013 г. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки. Габаритная длина — 140,85 м, ширина — 16,86 м. Дедвейт в море — 6 980 тонн, в реке — 5 378 тонн. Количество танков — 6 штук. Экипаж — 12 человек.
401701
Обсудить 0
Волжское пароходствоМахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Аланья, Турция
В Турции дипломаты готовят документы для репатриации тел погибших туристов
РИА
Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Омбудсмены России и Украины подпишут меморандум о сотрудничестве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Совфед проанализирует применение статьи 228 УК после дела Голунова
Мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Собянин прокомментировал дело Голунова
Лента
новостей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой
Москалькова прокомментировала решение Зеленского о заменах в Минской группе
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
В СПЧ поддержали ходатайство Колокольцева об отставках в полиции
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Пожар на танкере в порту Махачкалы после взрыва газовоздушной смеси. 11 июня 2019
Площадь пожара на танкере в Махачкале составила 600 "квадратов"
Бари Алибасов
Пиар-директор прокомментировал версию об умышленном отравлении Алибасова
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал своего соперника в президентской гонке "умственно слабым"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова поприветствовала решение освободить журналиста Голунова
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД заявили, что МВД поддержало смягчение наказания за хранение наркотиков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
В Башкирии при столкновении с грузовиком погибла семья с двумя детьми
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
Лента новостейМолния