Волжское пароходство окажет матпомощь семьям погибших от взрыва на танкере

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Волжское пароходство окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших членов экипажа при взрыве на танкере "ВФ Танкер-16" в нефтегавани Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Пароходство осуществляет финансирование квалифицированного медицинского обслуживания пострадавших и обеспечивает доставку родственников в Махачкалу. Руководством компании принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших членов экипажа", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Судоходная компания "Волжское пароходство" проводит активные мероприятия по минимизации последствий ЧП на т/х "ВФ Танкер-16": создан оперативный штаб, на место происшествия направлены ответственные специалисты, говорится в сообщении Волжского пароходства.
Одиннадцатого июня 2019 года около 04.30 по московскому времени на судне "ВФ Танкер-16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкала произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки. Пожар был оперативно локализован. Из 12 членов экипажа трое погибли, и еще трое пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Разлива нефти нет. На месте происшествия работают специальные службы, рассказала компания.
Нефтеналивное судно "ВФ Танкер-16" — танкер серии "Волго-Дон макс" класса проекта RST27. Построено в 2013 г. Судно предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов без ограничения по температуре вспышки. Габаритная длина — 140,85 м, ширина — 16,86 м. Дедвейт в море — 6 980 тонн, в реке — 5 378 тонн. Количество танков — 6 штук. Экипаж — 12 человек.