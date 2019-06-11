Волжское пароходство окажет матпомощь семьям погибших от взрыва на танкере

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Волжское пароходство окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших членов экипажа при взрыве на танкере "ВФ Танкер-16" в нефтегавани Махачкалы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Пароходство осуществляет финансирование квалифицированного медицинского обслуживания пострадавших и обеспечивает доставку родственников в Махачкалу. Руководством компании принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших членов экипажа", - рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Судоходная компания "Волжское пароходство" проводит активные мероприятия по минимизации последствий ЧП на т/х "ВФ Танкер-16": создан оперативный штаб, на место происшествия направлены ответственные специалисты, говорится в сообщении Волжского пароходства.

Одиннадцатого июня 2019 года около 04.30 по московскому времени на судне "ВФ Танкер-16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкала произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки. Пожар был оперативно локализован. Из 12 членов экипажа трое погибли, и еще трое пострадавших находятся в медицинских учреждениях. Разлива нефти нет. На месте происшествия работают специальные службы, рассказала компания.