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РИА Новости

В ГД заявили, что МВД поддержало смягчение наказания за хранение наркотиков

Вчера, 20:09
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ и МВД поддержали подготовленный в Госдуме законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, необходим отзыв кабмина, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Брыкин.
"Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось (об инициативе)", - заявил Брыкин, который возглавляет группу по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству.
Он добавил, что рабочая группа ожидает заключения на законопроект от правительства.
Брыкин ранее сообщил РИА Новости, что в Госдуме разработали законопроект изменений в статью 228 Уголовного кодекса РФ, которым предлагается смягчить наказание за хранение наркотиков без цели сбыта.
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МВДНиколай БрыкинГосдума РФВерховный суд РФРоссияОбщество
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