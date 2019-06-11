В ГД заявили, что МВД поддержало смягчение наказания за хранение наркотиков

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд РФ и МВД поддержали подготовленный в Госдуме законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта, необходим отзыв кабмина, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Николай Брыкин.

"Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось (об инициативе)", - заявил Брыкин, который возглавляет группу по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при комитете Госдумы по законодательству.

Он добавил, что рабочая группа ожидает заключения на законопроект от правительства.