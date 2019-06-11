Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля "Капелла" в Сингапуре. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля "Капелла" в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может состояться его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Выступая перед журналистами, Трамп не уточнил время и место встречи, но сказал, что она может состояться "скоро".

"Он сдержал свое слово ... Это очень важно для меня", - добавил он.