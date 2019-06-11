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РИА Новости

Трамп заявил, что получил "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына

Вчера, 20:02
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© AFP 2019 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля "Капелла" в Сингапуре
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре
© AFP 2019 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля "Капелла" в Сингапуре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может состояться его новая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Выступая перед журналистами, Трамп не уточнил время и место встречи, но сказал, что она может состояться "скоро".
"Он сдержал свое слово ... Это очень важно для меня", - добавил он.
Глава государства также сообщил, что получил "замечательное" и "очень теплое" письмо от Ким Чен Ына, и повторил, что у них "очень хорошие отношения".
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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