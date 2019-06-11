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РИА Новости

Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили

Вчера, 19:47
20437
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сын продюсера Бари Алибасова не стал исключать, что его отца могли отравить. Об этом он рассказал в интервью агентству городских новостей "Москва".
"Папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов", - отметил он.
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Сын продюсера добавил, что в настоящее время его отец "ведет себя как пятилетний ребенок" и никого не узнает. По его словам, артист должен вернуться во взрослое состояние завтра.
Ранее сын продюсера в интервью телеканалу "360" заявил, что жизнь его отца еще под угрозой.
"Риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают", — сказал он.
Врачи отметили, что состояния Алибасова после медикаментозного сна нормальное.
Бари Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского четвертого июня, после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. По информации медиков, он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил РИА Новости, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.
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Бари АлибасовШоу-бизнесМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Может хватит уже новостей об этом выжившим из ума старике,про него в пик его "творчества" столько не написали...
11 июня, 21:08
LTLimoncello Tekilov
900012
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