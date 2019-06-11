Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сын продюсера Бари Алибасова не стал исключать, что его отца могли отравить. Об этом он рассказал в интервью агентству городских новостей Сын продюсера Бари Алибасова не стал исключать, что его отца могли отравить. Об этом он рассказал в интервью агентству городских новостей "Москва"

"Папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов", - отметил он.

Сын продюсера добавил, что в настоящее время его отец "ведет себя как пятилетний ребенок" и никого не узнает. По его словам, артист должен вернуться во взрослое состояние завтра.

Ранее сын продюсера в интервью телеканалу "360" заявил, что жизнь его отца еще под угрозой.

"Риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают", — сказал он.

Врачи отметили, что состояния Алибасова после медикаментозного сна нормальное.

Бари Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского четвертого июня, после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. По информации медиков, он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.