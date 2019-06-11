В Башкирии при столкновении с грузовиком погибла семья с двумя детьми

УФА, 11 июн – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла в Бурзянском районе на автодороге Кага-Старосубхангулово вблизи деревни Старомусятово, столкнулись "Лада Ларгус" и грузовик КамАЗ.