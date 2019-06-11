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РИА Новости

В Башкирии при столкновении с грузовиком погибла семья с двумя детьми

Вчера, 19:34
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УФА, 11 июн – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла в Бурзянском районе на автодороге Кага-Старосубхангулово вблизи деревни Старомусятово, столкнулись "Лада Ларгус" и грузовик КамАЗ.
"В результате аварии из салона "Лады" погибли мужчина, женщина и двое мальчиков, предположительно, 3 и 5 лет. На месте происшествия работает полиция и другие службы", - сообщает Госавтоинспекция.
Вчера, 18:03
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