В Госдуме прокомментировали освобождение Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Активность гражданского общества и солидарность медиасообщества пресекли попытку беззакония по отношению к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

"Сегодня мы видим пример того, как активное выступление гражданского общества и широко выраженная солидарность журналистского сообщества пресекли попытку откровенного беззакония по отношению к человеку, выполняющему свой профессиональный долг", - сказал Левин РИА Новости.

По его словам, общественное мнение переломило негативный тренд корпоративной солидарности правоохранительных органов. "Что свидетельствует о возрастании процессов оздоровления общества, становлении гражданских институтов и повышении прозрачности органов государственной власти", - считает депутат.

"Важным итогом стало то, что государство не только признало, но и исправило ошибку, явно дискредитирующую представителей всех органов власти", - отметил Левин.

Он выразил надежду на то, что этот прецедент "вопиющего нарушения закона и принципов здравого смысла" получит оценку компетентных надзорных органов, а виновные – понесут заслуженное наказание.

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"Свобода слова и свобода распространения информации – это те ценности, нарушение которых противоправными средствами разрушают основы государственности, поэтому последующее расследование должно быть максимально тщательным и открытым", - сказал глава думского комитета.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.