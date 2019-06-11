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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали освобождение Голунова

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Активность гражданского общества и солидарность медиасообщества пресекли попытку беззакония по отношению к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
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"Сегодня мы видим пример того, как активное выступление гражданского общества и широко выраженная солидарность журналистского сообщества пресекли попытку откровенного беззакония по отношению к человеку, выполняющему свой профессиональный долг", - сказал Левин РИА Новости.
По его словам, общественное мнение переломило негативный тренд корпоративной солидарности правоохранительных органов. "Что свидетельствует о возрастании процессов оздоровления общества, становлении гражданских институтов и повышении прозрачности органов государственной власти", - считает депутат.
"Важным итогом стало то, что государство не только признало, но и исправило ошибку, явно дискредитирующую представителей всех органов власти", - отметил Левин.
Он выразил надежду на то, что этот прецедент "вопиющего нарушения закона и принципов здравого смысла" получит оценку компетентных надзорных органов, а виновные – понесут заслуженное наказание.
"Свобода слова и свобода распространения информации – это те ценности, нарушение которых противоправными средствами разрушают основы государственности, поэтому последующее расследование должно быть максимально тщательным и открытым", - сказал глава думского комитета.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
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Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваЛеонид ЛевинГосдума РФРоссияПроисшествия
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