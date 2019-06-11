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РИА Новости

Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу

Вчера, 19:18
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© AP Photo / Markus Schreiber, poolПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber, pool
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер поделился своими впечатлениями от общения с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что тот не привык слышать от собеседников слова "ты не прав".
Юнкер летом прошлого года проводил в Вашингтоне с Трампом переговоры по торговым проблемам между ЕС и США, сумев достичь с американским лидером договоренностей. Во вторник на мероприятии издания Politico в Брюсселе Юнкера, который осенью уйдет в отставку, попросили рассказать о его отношении к Трампу.
"У меня хорошие отношения с Трампом… Как человек он мне нравится. Всегда проще, когда у вас с человеком хорошие личные отношения, чтобы жестко вести переговоры", - сказал Юнкер, отметив, что воспринял как комплимент слова Трампа, который ранее охарактеризовал Юнкера как "жестокого убийцу" из-за политики ЕК в сфере антимонопольной и налоговой политики.
"Американский президент не привык, чтобы собеседники говорили ему: "Ты не прав, президент Дональд", - отметил Юнкер. По его словам, другой особенностью в общении с американцами является необходимость объяснять им "европейскую реальность, потому что этот пейзаж не так известен нашим американским друзьям".
ЕС и США летом прошлого года решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. США и ЕС договорились, в частности, воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых дискуссий.
Евросоюз хочет начать с США переговоры о снятии пошлин на определенные виды промышленных товаров, за исключением сельского хозяйства. При этом ЕС не согласен с введенными в прошлом году США дополнительными пошлинами на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.
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Дональд ТрампЖан-Клод ЮнкерБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзСШАВ мире
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