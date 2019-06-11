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РИА Новости

ОНК призвала освободить Голунова как можно скорее

Вчера, 19:16
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы попросила начальника столичного управления ФСИН Сергея Мороза "как можно скорее" освободить из-под домашнего ареста журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Текст обращения представил во вторник РИА Новости ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.
"ОНК просит оказать содействие в приеме документов о прекращении уголовного преследования непосредственно сотрудниками, которые его охраняют, и незамедлительном освобождении Голунова из-под домашнего ареста как можно скорее", - говорится в обращении.
Около двух часов назад глава МВД РФ Владимир Колокольцев объявил о закрытии уголовного дела против Голунова "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". По словам министра, он попросит снять с должностей главного борца с наркотиками полиции Москвы Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, замешанных в этом деле.
Голунова задержали 6 июня. По утверждению полиции, у журналиста нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, тоже нашли наркотики.
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Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Ситуация быстро вышла на высокий уровень, на эту тему высказывались высокопоставленные чиновники вплоть до пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваОбщественно-наблюдательная комиссия (ОНК)РоссияПроисшествия
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