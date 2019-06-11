"Медуза" предложила не ходить на несогласованную акцию в поддержку Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Медуза" предлагает воздержаться от участия в несогласованной столичной мэрией акции 12 июня в Москве в поддержку Ивана Голунова.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты.

"Свобода Ивана - отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать", - говорится в заявлении на сайте "Медузы".

Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. В свою очередь столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в правительство столицы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня 2019 года с 13.00 до 15.00 часов на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Отмечается, что заявленная численность участников - до 20 тысяч человек.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.