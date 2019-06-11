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РИА Новости

"Медуза" предложила не ходить на несогласованную акцию в поддержку Голунова

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Медуза" предлагает воздержаться от участия в несогласованной столичной мэрией акции 12 июня в Москве в поддержку Ивана Голунова.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты.

"Свобода Ивана - отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать", - говорится в заявлении на сайте "Медузы".

Ранее ряд СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова. В свою очередь столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в правительство столицы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня 2019 года с 13.00 до 15.00 часов на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Отмечается, что заявленная численность участников - до 20 тысяч человек.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
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