Киев надеется, что в Гааге до конца года вынесут решение по иску к Москве

Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге. Архивное фото

Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Постоянный третейский суд в Гааге до конца года вынесет решение о юрисдикции по разбирательству, инициированному Украиной к РФ, о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщила заместитель главы министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Украине подготовила меморандум, в котором была изложена позиция Киева по данному вопросу. Иск касается, в частности, якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

"В пятницу мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать уже позиции суда по решению дела по юрисдикции. Решение трибунала ожидается в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца этого года точно получим", - заявила Зеркаль в Гааге, пресс-подход которой опубликовал МИД Украины в Facebook

В мае 2018 года РФ внесла на предварительном этапе разбирательства возражения в отношении юрисдикции суда. В частности, как сообщала пресс-служба трибунала, российская сторона считает, что арбитраж не обладает юрисдикцией, поскольку разбирательство касается претензии Украины в отношении суверенитета над Крымом и поэтому не является спором относительно толкования или применения конвенции.

Россия также отмечает, что конвенция по морскому праву не регулирует внутренние воды, а потому Керченский пролив не подпадает под конвенцию. Кроме того, положения об урегулировании споров, содержащиеся в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря, исключают юрисдикцию трибунала в отношении претензий Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.