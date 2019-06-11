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РИА Новости

Киев надеется, что в Гааге до конца года вынесут решение по иску к Москве

Вчера, 19:11
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© AFP 2019 / ANP/Bas CzerwinskiПредставитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге
Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге
© AFP 2019 / ANP/Bas Czerwinski
Представитель Киева в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Международном суде ООН в Гааге. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Постоянный третейский суд в Гааге до конца года вынесет решение о юрисдикции по разбирательству, инициированному Украиной к РФ, о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщила заместитель главы министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву и требуя подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Украине подготовила меморандум, в котором была изложена позиция Киева по данному вопросу. Иск касается, в частности, якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.
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"В пятницу мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать уже позиции суда по решению дела по юрисдикции. Решение трибунала ожидается в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца этого года точно получим", - заявила Зеркаль в Гааге, пресс-подход которой опубликовал МИД Украины в Facebook.
В мае 2018 года РФ внесла на предварительном этапе разбирательства возражения в отношении юрисдикции суда. В частности, как сообщала пресс-служба трибунала, российская сторона считает, что арбитраж не обладает юрисдикцией, поскольку разбирательство касается претензии Украины в отношении суверенитета над Крымом и поэтому не является спором относительно толкования или применения конвенции.
Россия также отмечает, что конвенция по морскому праву не регулирует внутренние воды, а потому Керченский пролив не подпадает под конвенцию. Кроме того, положения об урегулировании споров, содержащиеся в договорах о госгранице и о сотрудничестве в использовании Азовского моря, исключают юрисдикцию трибунала в отношении претензий Украины.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.
Постоянный третейский суд был основан в соответствии с Конвенцией о мирном урегулировании международных споров, заключенной в Гааге в 1899 году во время первой Гаагской мирной конференции. В настоящее время суд помогает разрешению споров с участием государств, государственных органов, межправительственных организаций и частных лиц.
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