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РИА Новости

Правительство поощрило ряд сотрудников МИА "Россия сегодня"

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Игорь РуссакЛоготип МИА "Россия сегодня"
Логотип МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Игорь Руссак
Логотип МИА "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении ряда сотрудников МИА "Россия сегодня", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, замдиректора объединенной дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" Эдуард Бондаренко будет награжден почетной грамотой правительства РФ за большой вклад в информационное обеспечение внутренней и внешней политики РФ.
Кроме того, благодарность правительства РФ за заслуги в информационном обеспечении внутренней и внешней политики России объявлена заместителю главного редактора - директору главной дирекции информации Дмитрию Горностаеву, замруководителя центра международных проектов Игорю Картавых, руководителю представительства МИА "Россия сегодня" в Турции (Анкара) Елене Палажченко, старшему редактору управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Ольге Серовой.
Также благодарность выражена специальному фотокорреспонденту отдела фотокорреспондентов редакции фотоинформации Объединенной дирекции фотоинформации Григорию Сысоеву, начальнику управления кадров дирекции по персоналу Наталии Шаповаловой и начальнику управления обеспечения проектов дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтиии Светлане Элиаровой.
Заместитель начальника управления координации и оперативного выпуска Главной дирекции информации МИА Россия сегодня Борис Милованов и собственный корреспондент МИА Россия сегодня в Екатеринбурге Ольга Ерачина получили престижные награды Минобороны РФ
23 мая, 11:42
Журналисты МИА "Россия сегодня" получили престижные награды Минобороны
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МИА "Россия сегодня"SputnikДмитрий МедведевРоссияНовости агентстваОбщество
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