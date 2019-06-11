Правительство поощрило ряд сотрудников МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении ряда сотрудников МИА "Россия сегодня", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, замдиректора объединенной дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" Эдуард Бондаренко будет награжден почетной грамотой правительства РФ за большой вклад в информационное обеспечение внутренней и внешней политики РФ.

Кроме того, благодарность правительства РФ за заслуги в информационном обеспечении внутренней и внешней политики России объявлена заместителю главного редактора - директору главной дирекции информации Дмитрию Горностаеву, замруководителя центра международных проектов Игорю Картавых, руководителю представительства МИА "Россия сегодня" в Турции (Анкара) Елене Палажченко, старшему редактору управления по производству контента дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Ольге Серовой.