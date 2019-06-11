Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T19:07Z
https://ria.ru/20190611/1555497454.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/68797/28/687972807_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_c44a0626945f530d829d77898bb2b5b6.jpg
РИА Новости

Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-"убийцы"

Вчера, 19:07
3743
© NASA Goddard Space Flight CenterИспарение атмосферы планеты HD 189733b под действием сверхмощной вспышки на звезде
Испарение атмосферы планеты HD 189733b под действием сверхмощной вспышки на звезде
© NASA Goddard Space Flight Center
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Длительные наблюдения за миллионами близлежащих звезд при помощи зонда GAIA помогли астрономам доказать, что мощные вспышки, способные уничтожить всю жизнь на Земле, происходят и на светилах, полностью похожих на Солнце. Их выводы были представлены в Astrophysical Journal.
"Мы показали, что супервспышки происходят крайне нечасто, но есть ненулевая вероятность того, что следующее подобное событие может произойти в ближайшие несколько столетий. Если подобные катаклизмы уже происходили в прошлом тысячелетии, человечество вряд ли их замечало. Сейчас же они могут уничтожить цивилизацию на Земле", — заявил Юта Ноцу (Yuta Notsu) из университета Колорадо в Боулдере (США).
На Солнце периодически происходят вспышки - взрывообразные эпизоды выделения энергии в виде видимого света, тепла и рентгеновского излучения. Мощные вспышки нарушают работу систем радиосвязи, спутников и угрожают здоровью космонавтов, работающих на МКС или на орбите.
Считается, что наиболее мощная вспышка произошла в 1859 году во время так называемого "события Каррингтона". Во время этой мощнейшей вспышки выделилось приблизительно 10 йоттоджоулей (10 в 25 степени) энергии, что в 20 раз больше энергии, выделившейся во время падения метеорита, уничтожившего динозавров и морских рептилий.
Зонды-близнецы НАСА STEREO-A и STEREO-B передали первое в истории полное трехмерное изображение Солнца
5 июня, 15:02
Физики из России научились получать "трехмерные" снимки взрывов на Солнце
В мае 2012 года планетологи, работавшие с телескопом "Кеплер", нашли несколько сотен светил класса G, к которым принадлежит Солнце, на поверхности которых хотя бы один раз или несколько раз происходили вспышки, превышающие по своей мощности "событие Каррингтона" в несколько миллионов раз.
Это натолкнуло их на мысль о том, что и Солнце может порождать подобные катаклизмы. Другие планетологи усомнились в этом, так как все подобные звезды, за которыми наблюдал "Кеплер" и другие телескопы, были значительно моложе нашего светила или отличались от него иным образом.
Ноцу и его коллеги попытались внести ясность в этот вопрос, сопоставив наблюдения "Кеплера" с данными, которые собирает зонд GAIA – европейская миссия, запущенная пять лет назад в космос для точного вычисления координат более миллиарда звезд Млечного Пути.
Эти снимки и информация помогли астрономам провести своеобразную "перепись" среди солнцеподобных звезд, на которых были зафиксированы вспышки, сопоставимые с событием Каррингтона, и выяснить, как часто они возникают. В общей сложности, команде Ноцу удалось найти сразу шесть десятков подобных светил, причем далеко не все из них были моложе Солнца.
В целом, наблюдения за ними подтвердили уже известный тренд – супервспышки действительно происходили заметно чаще на быстро вращающихся звездах, родившихся заметно позже, чем наше светило. Как правило, аналоги события Каррингтона или еще более мощные катаклизмы происходили на них каждое десятилетие или даже чаще.
Вспышка на солнце
12 февраля, 12:29
Астрономы зафиксировали "вспышку-убийцу" на соседней звезде
На звездах, совершавших меньше одного оборота вокруг своей оси за день, их частота резко падала, но все же оставалась достаточно большой. Они должны были происходить примерно раз в столетие или тысячелетие даже для тех звезд, чей период вращения составлял примерно месяц, как у Солнца. При этом их мощность все равно оставалась запредельно высокой.
Все это, как считает Ноцу, говорит о том, что событие Каррингтона не будет последней мощной супервспышкой в истории Земли. Человечеству следует начать готовиться к следующему подобному катаклизму и начать думать о том, как защитить электронику и орбитальную группировку от уничтожения, заключает астроном.
1437416
Обсудить 0
КосмоссолнцеГайя (телескоп)Мощные вспышки на СолнцеКосмос - РИА НаукаКеплерКолорадоСШАРИА Наука
Рекомендуем
Загадочная пирамида на карликовой планете Церера оказалась экзотическим грязевым вулканом
Астрономы раскрыли тайну "постройки" загадочной пирамиды на Церере
РИА
Новости
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Луна в небе над Лос-Анджелесом
Ученые нашли огромные залежи металла на Луне
Лента
новостей
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин призвал реформировать 228 статью УК после дела Голунова
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп
Юнкер рассказал о своем отношении к Трампу
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Думе предложили смягчить статью 228 УК о наказании за хранение наркотиков
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
На Ставрополье мужчина умер от лихорадки после укуса клеща
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ прокомментировали оправдание Голунова
Сотрудник Росгвардии
Путин присвоил звания генералов пятнадцати офицерам Росгвардии
Американка сняла на видео эльфа около своего дома
Американка сняла на видео "эльфа" около своего дома
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
Лента новостейМолния