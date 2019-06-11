Симоньян об освобождении Голунова: последний раз так радовалась во время ЧМ

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла по Никольской во время ЧМ, кажется. Потому что этот один Голунов — ни разу ни один Голунов. Это о том, как все устроено. И в какую сторону все будет — потихоньку, со скрипом, но все-таки двигаться впредь", — написала Симоньян в своем Telegram-канале

Она также положительно отреагировала на решение министра внутренних дел Владимира Колокольцева просить президента об увольнении начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.

Министр "мечет праведные молнии", подчеркнула Симоньян.

"Ну, и кто куда завтра? Я лично — на Красную площадь, с чистой совестью отмечать День России". Маргарита Симоньян

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Дело Ивана Голунова

Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли мефедрон, а при обыске квартиры — кокаин. В столичном главке МВД сообщили, что журналиста проверяют на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.

ГУ МВД по Москве опубликовало фото, которые, как утверждалось, сняты в квартире журналиста. Но позже выяснилось, что к Голунову имеет отношение только один снимок. В главке пояснили неразбериху ошибкой сотрудника.

Следствие просило арестовать Голунова, но суд отправил его под домашний арест. Сам журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.

Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками есть ДНК нескольких человек, но, по словам адвоката Голунова, отпечатков пальцев журналиста на них не нашли. Кроме того, тест Голунова на наркотики оказался отрицательным.

Дело вызвало большой общественный резонанс. Его взяли на контроль столичный омбудсмен Татьяна Потяева, московский главк МВД и Генпрокуратура. Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова проинформировала об этом деле главу государства.