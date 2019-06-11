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РИА Новости

На Ставрополье мужчина умер от лихорадки после укуса клеща

Вчера, 19:01
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ПЯТИГОРСК, 11 июн - РИА Новости. Житель Ставропольского края умер от крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
"От КГЛ после укуса клеща погиб житель Петровского городского округа", - отметили в минздраве.
Ранее Роспотребнадзор Ставрополья сообщал, что по данным на 30 мая в медицинские организации Ставропольского края по поводу укусов клещей обратились 2,6 тысячи человек, из них детей – 1,2 тысячи, что на уровне многолетних показателей.
По информации ведомства, были госпитализированы 34 человека, у 8 была диагностирована крымская геморрагическая лихорадка.
Крымская геморрагическая лихорадка — особо опасное природно-очаговое заболевание. Характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму.
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