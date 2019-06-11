В РПЦ прокомментировали оправдание Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Московском патриархате назвали "реализацией принципа презумпции невиновности" прекращение преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, отметив при этом важность того, чтобы и "ответили те, кто обвинял журналиста".

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что принято решение прекратить уголовное преследование Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Также он сообщил, что решил ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.

"Это и есть реализация принципа презумпции невиновности", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что "теперь важно не только то, чтобы ответили те, кто обвинял журналиста, но и чтобы подобных обвинений было как можно меньше, независимо от того, выходят люди на улицы или нет".