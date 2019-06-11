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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ прокомментировали оправдание Голунова

Вчера, 18:59
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Московском патриархате назвали "реализацией принципа презумпции невиновности" прекращение преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, отметив при этом важность того, чтобы и "ответили те, кто обвинял журналиста".
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что принято решение прекратить уголовное преследование Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Также он сообщил, что решил ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.
"Это и есть реализация принципа презумпции невиновности", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что "теперь важно не только то, чтобы ответили те, кто обвинял журналиста, но и чтобы подобных обвинений было как можно меньше, независимо от того, выходят люди на улицы или нет".
"Правовая система должна работать вне зависимости от давления общества. И, конечно, вне зависимости о того, является ли подозреваемый известным человеком, журналистом или "простым смертным", - отметил Легойда.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Вчера, 18:47
Москалькова прокомментировала освобождение Голунова
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Религия и мировоззрениеДело журналиста Ивана ГолуноваВладимир ЛегойдаРусская православная церковьРоссияПроисшествия
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