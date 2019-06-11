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РИА Новости
Культура

Александр Лунгин представил фильм "Большая поэзия" на "Кинотавре"

Вчера, 18:58
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© Address Film (2019)Кадр из фильма "Большая поэзия", режиссер Александр Лунгин
Кадр из фильма Большая поэзия, режиссер Александр Лунгин
© Address Film (2019)
Кадр из фильма "Большая поэзия", режиссер Александр Лунгин
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Режиссер Александр Лунгин представил в конкурсе фестиваля "Кинотавр" фильм "Большая поэзия" с Александром Кузнецовым в одной из главных ролей, в фильме также снялся известный рэпер Obe 1 Kanobe в роли агента КГБ.
Режиссер представил съемочную группу и отметил, что фильм низкобюджетный.
"Я буду смотреть фильм впервые вместе с вами. Я счастлив, что премьера пройдет на этом фестивале, очень благодарен, что вы нас сюда пригласили", - сказал Кузнецов.
Фильм "Большая поэзия" рассказывает о двух парнях, живущих на окраине Москвы и работающих инкассаторами. Они молоды, одиноки, у них нет никого, кроме друг друга. Они ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытки найти поэтическое настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие – это ограбление банка.
© Address Film (2019)Кадр из фильма "Большая поэзия", режиссер Александр Лунгин
Кадр из фильма Большая поэзия, режиссер Александр Лунгин
© Address Film (2019)
Кадр из фильма "Большая поэзия", режиссер Александр Лунгин
Одним из продюсеров фильма стал отец режиссера Павел Лунгин, на премьере на "Кинотавре" он отсутствовал.
Роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Федор Лавров и другие. В фильме также снялся известный рэпер Obe 1 Kanobe в роли молчаливого агента КГБ. В картине звучит музыка рэпера Face и рэпера под псевдонимом Грубый Ниоткуда.
Звездная дорожка юбилейного "Кинотавра"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".

Актриса Светлана Ходченкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
1 из 16

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
2 из 16

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица.

Актриса Екатерина Шпица на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
3 из 16

Актриса Екатерина Шпица.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Агния Дитковските.

Актриса Агния Дитковските на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
4 из 16

Актриса Агния Дитковските.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Наталья Бардо.

Актриса Наталья Бардо на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
5 из 16

Актриса Наталья Бардо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
6 из 16

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт (справа) на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
7 из 16

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Горбачева.

Актриса Ирина Горбачева на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
8 из 16

Актриса Ирина Горбачева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер и певица Ян Гэ.

Режиссер и певица Ян Гэ на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
9 из 16

Режиссер и певица Ян Гэ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.

Кинорежиссёр, сценарист Григорий Константинопольский и его супруга продюсер Владислава Фетисова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
10 из 16

Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства Кинотавр Валерия Роднянская и президент Кинотавра, продюсер Александр Роднянский (справа) на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
11 из 16

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Ингеборга Дапкунайте.

Актриса Ингеборга Дапкунайте на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
12 из 16

Актриса Ингеборга Дапкунайте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Виктория Толстоганова.

Актриса Виктория Толстоганова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
13 из 16

Актриса Виктория Толстоганова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.

Жюри основного конкурса - председатель жюри, актер, режиссер Константин Хабенский, актриса Анна Чиповская и режиссер, продюсер Резо Гигинеишвили (слева) на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
14 из 16

Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.

Председатель жюри конкурса Кинотавр. Короткий метр, актриса, продюсер Анна Михалкова на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
15 из 16

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
16 из 16

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16

Актриса Светлана Ходченкова перед началом церемонии открытия XXX Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 16

Актер Игорь Верник и телеведущая Ксения Собчак.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16

Актриса Екатерина Шпица.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 16

Актриса Агния Дитковските.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 16

Актриса Наталья Бардо.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 16

Актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 16

Актеры Ирина Розанова, Леонид Ярмольник и Ксения Раппопорт.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 16

Актриса Ирина Горбачева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
9 из 16

Режиссер и певица Ян Гэ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 16

Кинорежиссер Григорий Константинопольский и его супруга, продюсер Владислава Фетисова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
11 из 16

Режиссер Федор Бондарчук, соучредитель Фонда поддержки развития кинематографа и искусства "Кинотавр" Валерия Роднянская и президент "Кинотавра" Александр Роднянский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
12 из 16

Актриса Ингеборга Дапкунайте.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
13 из 16

Актриса Виктория Толстоганова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
14 из 16

Председатель жюри основного конкурса Константин Хабенский и члены жюри Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
15 из 16

Председатель жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" Анна Михалкова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
16 из 16

Актриса Дарья Мороз на Звездной дорожке "Кинотавра".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
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КультураКультура - РИА Новости. Итоги дняКинотаврМосква
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