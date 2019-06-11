Александр Лунгин представил фильм "Большая поэзия" на "Кинотавре"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Режиссер Александр Лунгин представил в конкурсе фестиваля "Кинотавр" фильм "Большая поэзия" с Александром Кузнецовым в одной из главных ролей, в фильме также снялся известный рэпер Obe 1 Kanobe в роли агента КГБ.

Режиссер представил съемочную группу и отметил, что фильм низкобюджетный.

"Я буду смотреть фильм впервые вместе с вами. Я счастлив, что премьера пройдет на этом фестивале, очень благодарен, что вы нас сюда пригласили", - сказал Кузнецов.

Фильм "Большая поэзия" рассказывает о двух парнях, живущих на окраине Москвы и работающих инкассаторами. Они молоды, одиноки, у них нет никого, кроме друг друга. Они ходят в поэтический кружок в доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытки найти поэтическое настроение в окружающем их прозаическом мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие – это ограбление банка.

© Address Film (2019) Кадр из фильма "Большая поэзия", режиссер Александр Лунгин © Address Film (2019) Кадр из фильма "Большая поэзия", режиссер Александр Лунгин

Одним из продюсеров фильма стал отец режиссера Павел Лунгин, на премьере на "Кинотавре" он отсутствовал.