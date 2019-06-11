Алибасов будет находиться под постоянным наблюдением врачей, сообщил сын

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов еще три дня должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски, сказал журналистам сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.

"Сегодня седьмой день, как он находится в Склифе… По-хорошему, он должен еще находиться три дня под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все непредвиденные ситуации, которые могут привести к летальному исходу. Врачи наблюдают состояние, делают гастроскопию", - сказал сын.

Он отметил, что через четыре дня будет обсуждаться вопрос по поводу состояния дыхательных путей продюсера.