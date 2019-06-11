Алибасов будет находиться под постоянным наблюдением врачей, сообщил сын

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов еще три дня должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски, сказал журналистам сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.
"Сегодня седьмой день, как он находится в Склифе… По-хорошему, он должен еще находиться три дня под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все непредвиденные ситуации, которые могут привести к летальному исходу. Врачи наблюдают состояние, делают гастроскопию", - сказал сын.
Он отметил, что через четыре дня будет обсуждаться вопрос по поводу состояния дыхательных путей продюсера.
"Появится или не появится рубец, выйдет он домой или нужно будет класть на операцию, или будет ходить дышать через трубку", - пояснил сын.