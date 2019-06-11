Москалькова прокомментировала освобождение Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Решение об освобождении журналиста Ивана Голунова, которого подозревали якобы в причастности к сбыту наркотиков, свидетельствует о взаимодействии институтов гражданского общества, правозащиты и власти, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения с него сняты. Колокольцев намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

"Такая реакция свидетельствует о взаимодействии институтов гражданского общества, правозащиты и власти", - сказала она.

Омбудсмен добавила, что этот факт не должен быть использован для провокаций. "Если люди желают выразить свою позицию по поводу подобных явлений, то 16 число, которое предлагает Москва (для проведения акции в поддержку журналиста), подходит. Потому день России, возможно, это не самый удачный момент", - добавила она, комментируя намерение представителей СМИ и правозащитников провести акцию поддержки Голунова в Москве 12 июня.

"Желание людей выступить с такой инициативой должно быть удовлетворено. Предлагается 16 число Москвой, по-моему, это очень взвешенно", - отметила Москалькова.

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Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.