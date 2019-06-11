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РИА Новости

В Совфеде рассчитывают на разъяснение вопросов по делу Голунова

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Совете Федерации рассчитывают, что правоохранительные органы дадут в ближайшие дни исчерпывающую информацию по всем неясным пока моментам дела журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, заявил РИА Новости председатель комета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил журналистам, что принято решение прекратить уголовное преследование журналиста Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
"Думаю, что решения министра (внутренних дел Колокольцева) законны и обоснованы, но ряд вопросов, которые были поставлены председателем Совета Федерации, остаются. Надеюсь, что общество получит исчерпывающую информацию от правоохранительных органов в ближайшие дни", - заявил Клишас.
Матвиенко во вторник заявила журналистам, что общество должно получить ответы на вопросы, связанные с задержанием Голунова, поскольку ошибки следствия вызывают недоверие граждан к следственным органам. По её словам, не ясно, чем являются эти ошибки "непрофессионализмом, головотяпством или провокацией".
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
9 июня, 13:42
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваАндрей КлишасСовет Федерации РФРоссияПроисшествия
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