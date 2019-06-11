Силуанов призвал "холить и лелеять" российских бизнесменов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что бизнесменов в России нужно холить и лелеять, чтобы они могли комфортно инвестировать в российскую экономику.
"Общее понимание таково, что нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам", - сказал Силуанов на Примаковских чтениях.
"Если вкладываешь собственные ресурсы, ты идешь на риск. Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле", - сказал он.
Такой подход - одна из целей реализуемых национальных проектов, отметил Силуанов. По его словам, очень важно защитить права предприятий и собственности.
Одним из направлений, над которым работают власти, является предстоящая регуляторная гильотина, которая пересмотрит устаревшие требования к бизнесу, которые сейчас мешают работать.