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РИА Новости

Силуанов призвал "холить и лелеять" российских бизнесменов

Вчера, 18:51
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов считает, что бизнесменов в России нужно холить и лелеять, чтобы они могли комфортно инвестировать в российскую экономику.
"Общее понимание таково, что нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам", - сказал Силуанов на Примаковских чтениях.
"Если вкладываешь собственные ресурсы, ты идешь на риск. Государство должно тебе всячески поставить плечо, помочь в этом деле", - сказал он.
Такой подход - одна из целей реализуемых национальных проектов, отметил Силуанов. По его словам, очень важно защитить права предприятий и собственности.
Одним из направлений, над которым работают власти, является предстоящая регуляторная гильотина, которая пересмотрит устаревшие требования к бизнесу, которые сейчас мешают работать.
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