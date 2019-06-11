Силуанов призвал "холить и лелеять" российских бизнесменов

"Общее понимание таково, что нам нужно, как в некоторых странах, знаете, когда бизнесмена считают как господина, к нему так относятся. Потому что он вкладывает свои собственные деньги, и его надо холить и лелеять. И именно в таком ключе, нам нужно так же относиться к бизнесменам", - сказал Силуанов на Примаковских чтениях.