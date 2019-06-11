Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.

Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru москва-путину.рф ) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" "Одноклассники" . Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Россияне также хотели бы спросить Путина о том, когда будут приняты меры для улучшения экологической обстановки Красноярска и строительства там метро, почему не работает программа переселения для соотечественников из СНГ по Москве и Московской области, и можно ли продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет.

Трансляция прямой линии пройдет 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.