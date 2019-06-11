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РИА Новости

Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Задать вопрос главе государства можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
Россияне также хотели бы спросить Путина о том, когда будут приняты меры для улучшения экологической обстановки Красноярска и строительства там метро, почему не работает программа переселения для соотечественников из СНГ по Москве и Московской области, и можно ли продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет.
Трансляция прямой линии пройдет 20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция события также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Вчера, 12:27
Кремль отрицает наличие установки закрыть дело Голунова до прямой линии
Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса. В основном вопросы, которые задавали главе государства на прошлой прямой линии, касались социальных проблем в сфере ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали необычные вопросы о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в бога.
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