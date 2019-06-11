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РИА Новости

Путин присвоил звания генералов пятнадцати офицерам Росгвардии

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал генерал-майорами 15 офицеров Росгвардии, еще шесть уже действующих генералов получили повышения, говорится в опубликованном во вторник указе.
"Присвоить воинские звания... генерал-майора Анисимову Владиславу Валерьевичу, Голосову Александру Вениаминовичу, Гуськову Александру Вадимовичу, Калмыкову Геннадию Матвеевичу, Медоеву Георгию Владимировичу, Романову Михаилу Михайловичу, Собянину Никите Александровичу, Тену Дмитрию Моссавичу, Токареву Сергею Николаевичу, Черных Дмитрию Владимировичу, Шмелеву Ивану Михайловичу", - следует из документа.
Специальные, а не воинские звания генерал-майоров (полиции) в свою очередь получили четыре офицера: Михаил Воробьев, Виктор Дикевич, Виктор Подколзин и Алексей Сапожников.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Степану Гайнаржийскому, Владимиру Майстренко, Николаю Рябчикову, Марату Султанову и Алексею Хоружину. Владислав Ершов стал генерал-лейтенантом полиции.
Самый высокопоставленный из упомянутых в указе офицеров - Олег Козлов, он получил погоны генерал-полковника.
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
23 мая, 13:17
Госдума приняла закон, направленный на улучшение службы в Росгвардии
27241459
Обсудить 17
РосгвардияВладимир ПутинРоссияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Усиливает , задабривает свою охрану , в стране то не спокойно ..........
11 июня, 19:06
Отряды Путина
1712002
Ну вот, в нашем полку генералов прибыло! Заслужили ребята, в стране бардак и помойка,а они заслужили, работают за троих, не спят за семерых.......Нам теперь надо сократить 100 000 пенсионеров, чтобы 15 генералов прокормить.
11 июня, 19:55
ddtarkhov
1310002
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