Путин присвоил звания генералов пятнадцати офицерам Росгвардии

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал генерал-майорами 15 офицеров Росгвардии, еще шесть уже действующих генералов получили повышения, говорится в опубликованном во вторник указе.

"Присвоить воинские звания... генерал-майора Анисимову Владиславу Валерьевичу, Голосову Александру Вениаминовичу, Гуськову Александру Вадимовичу, Калмыкову Геннадию Матвеевичу, Медоеву Георгию Владимировичу, Романову Михаилу Михайловичу, Собянину Никите Александровичу, Тену Дмитрию Моссавичу, Токареву Сергею Николаевичу, Черных Дмитрию Владимировичу, Шмелеву Ивану Михайловичу", - следует из документа.

Специальные, а не воинские звания генерал-майоров (полиции) в свою очередь получили четыре офицера: Михаил Воробьев, Виктор Дикевич, Виктор Подколзин и Алексей Сапожников.

Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Степану Гайнаржийскому, Владимиру Майстренко, Николаю Рябчикову, Марату Султанову и Алексею Хоружину. Владислав Ершов стал генерал-лейтенантом полиции.