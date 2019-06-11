В Москве проверяют данные о смерти мужчины около больницы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал проверку после информации СМИ о мужчине, который скончался возле московской больницы, не дождавшись медицинской помощи от врачей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

"По данному факту следственными органами следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, во вторник молодому мужчине стало плохо у забора одной из городских больниц на юго-востоке Москвы. Он скончался, не дождавшись оказания медпомощи от сотрудников больницы, дополняет СК.