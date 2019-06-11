Британскую контрразведку обвинили в "незаконном обращении с данными"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Правозащитная организация Liberty подала иск против британской службы контрразведки (MI5), которую обвинила в "незаконном обращении с данными", сообщает газета Guardian.
"Эти шокирующие разоблачения показывают, как в MI5 незаконно обращались с нашими данными в течение многих лет, храня их, когда у них не было законных оснований для этого. Это может включать в себя нашу наиболее чувствительную информацию - наши звонки и сообщения, данные о нашем местонахождении, нашу историю браузера", - приводит издание заявление адвоката организации Liberty Меган Гоулдинг (Megan Goulding).
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Адвокат также добавила, что "MI5 попытались скрыть свои ошибки, предоставив дезинформацию комиссару, наделенному полномочиями проводить досудебные расследования".
Отмечается, что об этой проблеме стало известно еще в январе 2016 года. Однако комиссар, наделенный полномочиями проводить досудебные расследования, Адриан Фалфорд обратил внимание на ошибки MI5 в работе с данными ранее в этом году. В письме, которое контрразведка отправила Фалфорду, говорится, что в ведомстве не знали о том, какие данные у них хранились. Он заявил, что то, каким образом агентство обращалось с информацией, было, "без сомнений, незаконно".
Газета дополняет, что ведомство вело массовый перехват данных при помощи программ наблюдения и взлома. После чего данные загружались на компьютеры. При этом агентство обязано гарантировать, что такие материалы не хранятся дольше, чем необходимо.
Уточняется, что среди данных могли быть обсуждения между адвокатами и их клиентами, которые должны были быть защищены правовым иммунитетом. Национальный союз журналистов Великобритании присоединился к иску, который должен быть заслушан полностью на следующей неделе.