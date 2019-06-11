В СПЧ призвали наказать обвинивших Голунова

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Решение по журналисту Ивану Голунову важное, те, кто стоял за его обвинением, должны понести наказание, считает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты. Колокольцев также отметил, что будет ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по наркотикам ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУМВД Андрея Пучкова.

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"Я думаю, что это важное решение. С одной стороны дело само по себе резонансное, оно вызвало серьезную обеспокоенность журналистского правозащитного сообщества. Оно привело к многочисленным комментариям, статьям. Очень важно, что на ранней стадии вмешались правозащитники и Совет по правам человека, который обращался и к руководству МВД, в органы прокуратуры. Это побудило взять расследование под особый контроль", - сообщил РИА Новости Брод.

По его словам, с другой стороны, возникает вопрос, на каком основании возбуждено это дело и кто стоял за теми, кто эти механизмы привел в движение, поскольку были обнаружены наркотические вещества, были обнаружены пакеты, "якобы на квартире, якобы в сумке Голунова".

"Поэтому вопрос, если уголовное дело было возбуждено необоснованно и незаконно, что привело к его прекращению, то кто из представителей правоохранительных органов понесет ответственность за это необоснованное, незаконное осуждение?", - добавил член СПЧ.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУМВД.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУМВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.

В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.

В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.

В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.