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РИА Новости
Культура

Мик Джаггер впервые рассказал о состоянии здоровья после операции на сердце

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий / Перейти в фотобанкКонцерт британской группы «The Rolling Stones».
Концерт британской группы «The Rolling Stones».
© РИА Новости / Дмитрий Ловецкий
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский рок-музыкант Мик Джагер дал первое интервью после операции на сердце, в котором рассказал о состоянии здоровья, сообщает The Independent.
Солист The Rolling Stones пообщался с ведущими канадской радиостанции Q107 и сказал, что "чувствует себя довольно хорошо", уже вернулся в спортзал и к репетициям. У музыканта впереди несколько концертов в рамках турне группы по Северной Америке, которое из-за его проблем со здоровьем пришлось перенести с апреля на июнь.
"Мы подбираем песни, которые не исполняли в последние годы и хотим попробовать сделать то, чего не делали раньше. Здесь важно знать меру, так как в большинстве случаев люди не хотят слишком много новшеств", - сказал Джаггер.
Если комментариев рокера недостаточно, чтобы убедить фанатов в том, что Мик Джаггер выдержит тур, то подвижное видео, которое он опубликовал в своем Инстаграме в мае этого года, выглядит вполне убедительно.
Солист рок-группы Ролинг Стоунз Мик Джаггер
5 апреля, 11:44
СМИ: Мик Джаггер перенес операцию на сердце
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КультураThe Rolling StonesМик ДжаггерСеверная Америка
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