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РИА Новости

Хорошо, что подозрения вокруг Голунова развеяны, заявил депутат

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Общество ждало ясности с Иваном Голуновым, хорошо, что подозрения развеяны, те же, кто стоит за фабрикацией дела журналиста, должны быть строго наказаны, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, а сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, глава МВД заявил, что решил ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по наркотикам ГУМВД по Москве.
"Все мы ждали прояснения ситуации в этом крайне непростом и неприятном деле. Я рад за Ивана Голунова, его близких и родных, и рад, что все обвинения и подозрения в совершении им якобы уголовного преступления развеяны. Считаю, что те негодяи, кто стоит за фабрикацией данного дела, должны будут понести ответственность и строго наказаны", - сказал Ревенко РИА Новости.
"Данный инцидент должен ещё раз нам напомнить о том, что любая государственная система должна быть прозрачной, и решения, которые принимаются, должны быть понятны обществу. У общества сейчас, как никогда, серьезный запрос на справедливость, и любые подозрения, что что-то делается не так, вызывают серьёзное социальное напряжение", - добавил депутат.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
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Адвокат Голунова объяснил, что способствовало освобождению журналистаУголовное преследование корреспондента "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев. Адвокат журналиста Дмитрий Джулай в эфире радио Sputnik прокомментировал это дело.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
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В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваЕвгений РевенкоГосдума РФВладимир КолокольцевРоссияПроисшествия
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