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РИА Новости

Косачев: вокруг поправок в регламент ПАСЕ предстоит нешуточное сражение

Вчера, 18:05
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев на форум "Арктика – территория диалога". День второй
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев ожидает, что вокруг поправок в регламент ПАСЕ о защите прав национальных делегаций бой будет нешуточным, но это не сражение ассамблеи против России.
"Предстоит обсуждение поправок в регламент (на июньской сессии ПАСЕ - ред). Бой вокруг них и в преддверии, и на самой сессии предстоит нешуточный", - написал сенатор на своей странице в Facebook.
"Но это не битва ПАСЕ с Россией. Это сражение конструктивного большинства и деструктивного меньшинства, состязание здравого смысла и бессмысленной агрессивности", - подчеркнул он.
Парламентарий отметил, что у российской стороны еще есть время для принятия решения по участию в работе ПАСЕ.
"Будем действовать без спешки и наверняка", - добавил Косачев.
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По словам сенатора, многое будет зависеть от того, в какой степени ПАСЕ продемонстрирует свою способность следовать и собственным решениям, принятым на апрельской сессии, и решениям Комитета министров Совета Европы 17 мая.
"Их суть - любая страна, входящая в организацию, может быть представлена в ее уставных органах только на равных. То есть, иными словами, - односторонние санкции ПАСЕ в отношении национальных делегаций дискриминационны по сути и противоречат уставу Совета Европы. В том числе и применявшиеся в адрес российской делегации в последние годы", - подчеркнул он.
Большинство в ПАСЕ вроде бы встало на такую позицию, и она вполне соответствует российским подходам и ожиданиям, добавил Косачев.
"Однако в ПАСЕ есть и пресловутое меньшинство, которому Совет Европы, по большому счету, не важен, но которое спекулирует его ценностями и принципами в полный рост и без стеснения", - заключил парламентарий.
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Совет Федерации РФКонстантин КосачевПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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