Косачев: вокруг поправок в регламент ПАСЕ предстоит нешуточное сражение

Константин Косачев на форум "Арктика – территория диалога". День второй

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев ожидает, что вокруг поправок в регламент ПАСЕ о защите прав национальных делегаций бой будет нешуточным, но это не сражение ассамблеи против России.

"Предстоит обсуждение поправок в регламент (на июньской сессии ПАСЕ - ред). Бой вокруг них и в преддверии, и на самой сессии предстоит нешуточный", - написал сенатор на своей странице в Facebook

"Но это не битва ПАСЕ с Россией. Это сражение конструктивного большинства и деструктивного меньшинства, состязание здравого смысла и бессмысленной агрессивности", - подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что у российской стороны еще есть время для принятия решения по участию в работе ПАСЕ.

"Будем действовать без спешки и наверняка", - добавил Косачев.

По словам сенатора, многое будет зависеть от того, в какой степени ПАСЕ продемонстрирует свою способность следовать и собственным решениям, принятым на апрельской сессии, и решениям Комитета министров Совета Европы 17 мая.

"Их суть - любая страна, входящая в организацию, может быть представлена в ее уставных органах только на равных. То есть, иными словами, - односторонние санкции ПАСЕ в отношении национальных делегаций дискриминационны по сути и противоречат уставу Совета Европы. В том числе и применявшиеся в адрес российской делегации в последние годы", - подчеркнул он.

Большинство в ПАСЕ вроде бы встало на такую позицию, и она вполне соответствует российским подходам и ожиданиям, добавил Косачев.