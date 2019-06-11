Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T18:00Z
https://ria.ru/20190611/1555495253.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155526/96/1555269649_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_a126a7e4b1a008aee99d9102313d3c4c.jpg
РИА Новости
Культура

Врачи оценили состояние Алибасова после выхода из искусственной комы

Вчера, 18:00
12598
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов в своей квартире. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врачи считают нормальной реакцию продюсера Бари Алибасова, который никого не узнает после выхода из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.
"Отец… ни меня, ни Лидию Николаевну (Федосееву-Шукшину - ред.) не узнает, и себя не помнит, то есть он не осознает, что он Бари Алибасов пока. Врачи говорят, что это нормально, так как он просто очень долго был в состоянии медикаментозного сна, должен отойти. Но хотя это немножко пугает", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, остается риск внутреннего кровотечения, ситуация должна проясниться в ближайшие дни.
"Где-то через два дня с тех ран, где ожоги зажили внутри, с них будет струп сходить, болячки. Достаточно большое количество летальных исходов есть, когда вдруг болячки сходили, и резко под ними оказывалась открытая рана, и из-за внутреннего кровотечения человек погибал. Такие истории были, поэтому (нельзя) сказать, что отцовской жизни ничего не угрожает, нужно дождаться два дня и посмотреть, что будет", - сообщил Алибасов-младший.
Кроме того, он отметил, что в ближайшие дни будет решаться вопрос с ожогом пищевода. "У него просто немножко тяжелее проходить пища будет, пищевод станет чуть уже или, возможно, какими-то способами, которые мы будем выбирать, этот пищевод расширять. Надо ждать и смотреть", - заключил он.
Продюсер Андрей Разин
Вчера, 04:23
Разин рассказал, как проник к Алибасову "через подвалы"
2031068
Обсудить 0
КультураБари АлибасовШоу-бизнесМоскваОбщество
Рекомендуем
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
РИА
Новости
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
Продюсер Андрей Разин
Разин рассказал, как проник к Алибасову "через подвалы"
Лента
новостей
Бари Алибасов в своей квартире
Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Бари Алибасова не стал исключать, что продюсера отравили
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Колокольцев попросит уволить двух генералов полиции из-за дела Голунова
Президент РФ Владимир Путин с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым во время встречи. 11 июня 2019
Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД
Бари Алибасов
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Бари Алибасов
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из искусственной комы
Бари Алибасов
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова рассказал о его состоянии
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Виталина Цымбалюк-Романовская
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
Лента новостейМолния