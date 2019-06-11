Врачи оценили состояние Алибасова после выхода из искусственной комы

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Врачи считают нормальной реакцию продюсера Бари Алибасова, который никого не узнает после выхода из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.

"Отец… ни меня, ни Лидию Николаевну (Федосееву-Шукшину - ред.) не узнает, и себя не помнит, то есть он не осознает, что он Бари Алибасов пока. Врачи говорят, что это нормально, так как он просто очень долго был в состоянии медикаментозного сна, должен отойти. Но хотя это немножко пугает", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, остается риск внутреннего кровотечения, ситуация должна проясниться в ближайшие дни.

"Где-то через два дня с тех ран, где ожоги зажили внутри, с них будет струп сходить, болячки. Достаточно большое количество летальных исходов есть, когда вдруг болячки сходили, и резко под ними оказывалась открытая рана, и из-за внутреннего кровотечения человек погибал. Такие истории были, поэтому (нельзя) сказать, что отцовской жизни ничего не угрожает, нужно дождаться два дня и посмотреть, что будет", - сообщил Алибасов-младший.