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РИА Новости

В Мексике девять человек погибли в результате перестрелки

Вчера, 17:54
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МЕХИКО, 11 июн – РИА Новости. Не менее девяти человек стали жертвами двух перестрелок в мексиканском штате Сонора, граничащем с США, сообщает генеральная прокуратура штата.
По предварительным данным, пять человек были убиты в результате боя в городе Агуа-Приета, еще четверо погибли при перестрелке в городе Нако. Ведомство начало расследование обстоятельств происшедшего.
На месте столкновений полиция обнаружила тела погибших и брошенные автомобили со следами пуль. Там же было найдено оружие и бронежилеты, отмечает портал Excelsior.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).
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