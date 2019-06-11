Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T17:44Z
https://ria.ru/20190611/1555494756.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150596/63/1505966337_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_be199ff1c20aeeb7db8483a7631a87ee.jpg
РИА Новости

Тимати и L’One устроили перепалку в Instagram

Вчера, 17:44
5272
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певец Тимати . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, в своем Instagram объявил об уходе с лейбла Black Star, совладельцем которой является Тимати.
В публикации L'One, в частности, обвинил бывших партнеров в попытке отобрать у него песни и имя.
"Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю", — написал он.
В свою очередь, Тимати в комментарии к записи назвал L'One "тамадой" и отметил, что при подписании контракта тот был осведомлен об условиях.
Совладелец лейбла также обвинил Горозию в том, что рэпер прибежал в офис с "толпой невнятных юристов".
"Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет", — заключил Тимати.
Певец Тимати
5 июня, 09:31
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
32320115
Обсудить 1
Шоу-бизнесТимати (Тимур Юнусов)Россия
Рекомендуем
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Трамп рассчитывает встретиться на G20 с Путиным и Си Цзиньпином
Лента
новостей
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Президент РФ Владимир Путин с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым во время встречи. 11 июня 2019
Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Опубликовано видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
Участница группы Винтаж Анна Плетнева
Менеджер Анны Плетневой рассказал о психическом расстройстве певицы
Виталина Цымбалюк-Романовская
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа 2
На сайте президента Украины собирают подписи за запрет "Квартала 95"
Сотрудник Росгвардии
Путин присвоил звания генералов пятнадцати офицерам Росгвардии
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Алексей Сафиулин
Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния