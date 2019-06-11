Тимати и L’One устроили перепалку в Instagram

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский рэп-исполнитель Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, в своем Instagram объявил об уходе с лейбла Black Star, совладельцем которой является Тимати.
В публикации L'One, в частности, обвинил бывших партнеров в попытке отобрать у него песни и имя.
"Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю", — написал он.
В свою очередь, Тимати в комментарии к записи назвал L'One "тамадой" и отметил, что при подписании контракта тот был осведомлен об условиях.
Совладелец лейбла также обвинил Горозию в том, что рэпер прибежал в офис с "толпой невнятных юристов".
"Теперь желания расставаться с тобой полюбовно нет", — заключил Тимати.