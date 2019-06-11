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РИА Новости

УФСИН опровергло информацию о голодовке экс-мэра Ярославля в колонии

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении срока заключения экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову
Рассмотрение вопроса о продлении срока заключения экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. УФСИН опровергло информацию о голодовке осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, добавив, что он принимает пищу в соответствии с распорядком дня.
Ранее интернет-издание 76.ru со ссылкой на источник сообщило, что Урлашов объявил голодовку и не принимает пищу с конца прошлой недели, причиной якобы стал его конфликт с другими осужденными.
"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Письменного отказа от приема пищи от осужденного на имя начальника учреждения не поступало. Осужденный принимает пищу в соответствии с распорядком дня", - говорится в сообщении УФСИН.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в свою очередь сообщил РИА Новости, что получил информацию о голодовке, но эта информация еще не проверена.
"Была информация о какой-то напряженности, конфликте, но была ли объявлена голодовка, пока не ясно. Насколько я успел выяснить, официально он о голодовке не оповещал. Сотрудник аппарата уполномоченного выедет в ближайшее время в колонию, чтобы разобраться в ситуации", - заявил Бабуркин.
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Бывший мэр Ярославля Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Вместе с мэром был осужден его помощник Алексей Лопатин — он получил 7 лет колонии. Оба отбывают наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.
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УФСИНЕвгений УрлашовЯрославльПроисшествия
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