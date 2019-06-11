УФСИН опровергло информацию о голодовке экс-мэра Ярославля в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн – РИА Новости. УФСИН опровергло информацию о голодовке осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, добавив, что он принимает пищу в соответствии с распорядком дня.

Ранее интернет-издание 76.ru со ссылкой на источник сообщило, что Урлашов объявил голодовку и не принимает пищу с конца прошлой недели, причиной якобы стал его конфликт с другими осужденными.

"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Письменного отказа от приема пищи от осужденного на имя начальника учреждения не поступало. Осужденный принимает пищу в соответствии с распорядком дня", - говорится в сообщении УФСИН.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин в свою очередь сообщил РИА Новости, что получил информацию о голодовке, но эта информация еще не проверена.

"Была информация о какой-то напряженности, конфликте, но была ли объявлена голодовка, пока не ясно. Насколько я успел выяснить, официально он о голодовке не оповещал. Сотрудник аппарата уполномоченного выедет в ближайшее время в колонию, чтобы разобраться в ситуации", - заявил Бабуркин.