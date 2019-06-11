Астрономы раскрыли тайну "постройки" загадочной пирамиды на Церере

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Загадочная ледяная гора Ахуна, возвышающаяся над поверхностью Цереры, оказалась не просто потухшим ледяным вулканом, а его "грязевым" кузеном с крайне необычной историей рождения. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале . Загадочная ледяная гора Ахуна, возвышающаяся над поверхностью Цереры, оказалась не просто потухшим ледяным вулканом, а его "грязевым" кузеном с крайне необычной историей рождения. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Geoscience.

"В определенное время, в недрах Цереры под горой Ахуна сформировался своеобразный "пузырь", состоявший из рассола, глины и различных каменистых пород. Породы в данном регионе планеты были не твердыми, а подвижными и жидкими. Благодаря этому он поднялся к ее поверхности, замерз и сформировал гигантский грязевой вулкан", — рассказывает Владимир Нойман (Wladimir Neumann) из Мюнстерского университета (Германия).

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

Впоследствии Dawn и его научная команда выяснили, что Ахуна на самом деле является древним, уже "потухшим" криовулканом, а белые пятна оказались источником временной атмосферы Цереры, состоящей из водных паров. Кроме того, в других регионах ученые нашли залежи "чистого" льда, указавшие на то, что поверхность Цереры непрерывно обновляется, так как эти льды должны были давно испариться в космос.

Подобные открытия заставили некоторых ученых предположить, что в недрах карликовой планеты может скрываться замерзший или еще существующий подледный океан, заполненный своеобразным "рассолом" или чистой водой, которую подогревает пока неизвестный источник тепла.

Существование этого океана, а также рекордно большая высота Ахуны, примерно четыре километра, заставили ученых ожесточенно спорить о том, как могли возникнуть оба этих объекта и почему единственный известный нам вулкан Цереры до сих пор не "расплылся" по ее поверхности и при этом имеет столь необычную форму.

Нойман и его коллеги нашли ответ на оба этих вопроса, анализируя данные, которые зонд Dawn собирал во время пролетов над этой загадочной пирамидой в последние месяцы работы на орбите карликовой планеты.

Как оказалось, под этой горой находится достаточно крупная гравитационная аномалия, указавшая на то, что материя мантии в данном регионе Цереры "выгнута" в сторону ее поверхности. Нечто похожее, по словам планетологов, вряд ли могло произойти в результате падения астероида, так как внутренние слои "литосферы" карликовой планеты расположены на очень большой глубине в ее недрах.

Судя по расположению и форме аномалии, она возникла в результате того, что часть мантии, составленной из смеси льда и различных каменистых пород, "оторвалась" от ее толщи, растаяла и начала подниматься к поверхности Цереры. Нечто похожее часто происходит сегодня в недрах Земли, когда в них формируются так называемые плюмы, вертикальные потоки очень горячей лавы, быстро поднимающейся к поверхности планеты.

В данном случае ее роль играли не расплавленные породы, а смесь из воды, глины и пород, разогретая теплом ядра Цереры. Львиная доля этого "грязевого пузыря", как предполагают ученые, застыла еще до того, как он достиг поверхности, однако самая легкая и горячая его часть дошла до нее и породила гору Ахуна.

В пользу этого говорит сразу несколько вещей. Во-первых, подобный состав ее "лавы", как отмечает Нойман, хорошо объясняет то, почему Ахуна до сих пор не "растеклась" по поверхности Цереры и имеет столь необычную высоту и форму.