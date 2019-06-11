Бондарчук назвал "Кинотавр" центром феминизма в России

СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Председатель попечительского совета кинофестиваля "Кинотавр" Федор Бондарчук считает, что фестиваль стал центром феминизма в России, о чем он рассказал, обсуждая тему гендерной революции в кино на открытой встрече с кинематографистами и журналистами в Зимнем театре в рамках "Кинотавра".

"Кинотавр" - это центр феминизма в нашей стране, отборщик основного конкурса, креативный продюсер, председатель жюри основного конкурса и половина конкурса - женщины. А где мы?" - пошутил Федор Бондарчук,

Председатель жюри основного конкурса, актриса Анна Михалкова подчеркнула, что гендерная тема очень актуальна в нашей стране и во всем мире. "Это тенденция, которая есть во всем мире - женщины занимают места мужчин, начинают брать на себя их функции. На эту тему кинематограф быстро откликнулся, и наш в том числе", - сказала Михалкова.

Член жюри основного конкурса, режиссер Алексей Чупов пошутил, что, возможно, через несколько лет мужчины приедут на фестиваль только в качестве гостей - уже сейчас половина фильмов в конкурсе сделана женщинами.

Президент кинофестиваля Александр Роднянский отметил, что женщины овладели чисто мужскими профессиями - режиссёр и оператор.