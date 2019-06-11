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РИА Новости

Колокольцев попросит уволить двух генералов полиции из-за дела Голунова

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова решил ходатайствовать перед президентом Владимиром Путиным об освобождении от должности начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова.
"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина", — сказал Колокольцев.
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Глава МВД сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
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В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМВД РФВладимир ПутинВладимир КолокольцевПроисшествия
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