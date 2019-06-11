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РИА Новости
Культура

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из искусственной комы

Вчера, 17:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Бари Алибасов — младший рассказал РИА Новости, что его отец после выхода из состояния медикаментозного сна реагирует на все, как пятилетний ребенок.

"Он ведет себя очень радостно, очень позитивно. Пока еще с кровати не встает, потому что слабость присутствует, он под трубками. Отец радуется, машет руками, улыбается, но при этом ни меня, ни Лидию Николаевну (Федосеева-Шукшина — Прим. ред.) не узнает и себя не помнит", — рассказал собеседник агентства.

Бари Алибасов в своей квартире
Вчера, 12:45
Появилось фото пришедшего в сознание Бари Алибасова
Бари Алибасов был госпитализирован в Институт имени Склифосовского четвертого июня, после того, как по ошибке выпил жидкость для очистки труб. По информации медиков, он получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Ранее пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил РИА Новости, что, возможно, Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.
Бари Алибасов
9 июня, 14:54
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КультураБари АлибасовШоу-бизнесМосква
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