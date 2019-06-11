Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после выхода из искусственной комы

"Он ведет себя очень радостно, очень позитивно. Пока еще с кровати не встает, потому что слабость присутствует, он под трубками. Отец радуется, машет руками, улыбается, но при этом ни меня, ни Лидию Николаевну (Федосеева-Шукшина — Прим. ред.) не узнает и себя не помнит", — рассказал собеседник агентства.