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РИА Новости

Отец Ассанжа и Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в тюрьме, пишут СМИ

Вчера, 17:29
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© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
© AP Photo / PA / Victoria Jones
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в британской тюрьме, пишет газета Evening Standard.
Сообщается, что отец 47-летнего гражданина Австралии Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в лондонскую тюрьму Белмарш во вторник днем.
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В WikiLeaks рассказали о возможности сокращения тюремного срока Ассанжа
Ай Вэйвэй перебрался в Европу после политических преследований в Китае, в частности за публикацию результатов собственного расследования обстоятельств Сычуаньского землетрясения 2008 года.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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