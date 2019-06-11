Отец Ассанжа и Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в тюрьме, пишут СМИ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в британской тюрьме, пишет газета Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй посетили основателя Wikileaks в британской тюрьме, пишет газета Evening Standard

Сообщается, что отец 47-летнего гражданина Австралии Джон Шиптон и Ай Вэйвэй прибыли в лондонскую тюрьму Белмарш во вторник днем.

Ай Вэйвэй перебрался в Европу после политических преследований в Китае, в частности за публикацию результатов собственного расследования обстоятельств Сычуаньского землетрясения 2008 года.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.