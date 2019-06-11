Суд отклонил жалобу на арест предполагаемого подельника Конькова

ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Воронежский областной суд отклонил жалобу защиты, оставив под стражей управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина, который вместе с экс-губернатором Ивановской области Павлом Коньковым подозревается в присвоении бюджетных 700 миллионов рублей, говорится в сообщении суда.

Ранее СК сообщал, что Коньков и Гришин были задержаны по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере 700 миллионов рублей. Центральный районный суд Воронежа 1 июня арестовал Гришина по 30 июля включительно, защита меру пресечения обжаловала. Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Гришина, Евгения Козявкина, состоялось 11 июня в Воронежском областном суде.

"Рассмотрев доводы апелляционной жалобы адвоката и возражения прокурора о законности и обоснованности постановления, суд апелляционной инстанции постановил: постановление Центрального районного суда Воронежа от 1 июня 2019 года в отношении Гришина Д. В. оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника – без удовлетворения", - говорится в сообщении.