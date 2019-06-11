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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
На форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне Болтон заявил, что у Венесуэлы одни из крупнейших в мире месторождений урана. По этим словам, "это делает ее ведущей целью для Ирана".
США не раз обвиняли Иран в попытках закрепиться в Венесуэле.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДжон БолтонВенесуэлаИранСШАВ мире
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