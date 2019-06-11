Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

На форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне Болтон заявил, что у Венесуэлы одни из крупнейших в мире месторождений урана. По этим словам, "это делает ее ведущей целью для Ирана".

США не раз обвиняли Иран в попытках закрепиться в Венесуэле.