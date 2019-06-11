Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил Болтон

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Иран расширяет влияние в Венесуэле, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
На форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне Болтон заявил, что у Венесуэлы одни из крупнейших в мире месторождений урана. По этим словам, "это делает ее ведущей целью для Ирана".
США не раз обвиняли Иран в попытках закрепиться в Венесуэле.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.