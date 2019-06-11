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РИА Новости

Вопрос сокращения рабочей недели не стоит на повестке дня, заявили в ОП

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Починок
Наталья Починок
© РИА Новости / Максим Блинов
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Наталья Починок. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В Общественной палате РФ считают, что вопрос введения четырехдневной рабочей недели не стоит на повестке дня и ожидать его в ближайшее время не стоит, на данный момент есть более актуальные проблемы и задачи, заявила РИА Новости председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.
Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. Медведев в своем выступлении упомянул, в частности, что столетие назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил в результате впечатляющий рост производительности труда.
"Вы знаете, у нас сорокачасовая пятидневная рабочая неделя, она обеспечивает то развитие экономики и то состояние рынка труда, которое есть в нашей стране… Если в будущем мы будем понимать, что высвобождение труда и состояние экономки потребует сокращения, как предлагают коллеги четырехдневную рабочую неделю, там надо будет обсуждать. Я уверена, что вопрос не ближайшего времени однозначно", - сказала Починок.
Она отметила, что для ОП РФ на данный момент является приоритетным вопрос изменения структуры рынка труда, при котором как можно больше людей, в том числе старшего и предпенсионного возраста, смогли бы освоить технологические компетенции, связанные с IT, и получить востребованные профессии.
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"Именно информационные технологии изменят условия труда каждой профессии... У нас есть нехватка квалифицированных кадров, рынок труда у нас является неравномерно развитым. У нас есть те регионы, которые требуют конкретных профессий, конкретных людей, конкретной подготовки, а есть регионы, где у нас избыточное количество кадров. Наша задача - создать внутреннюю миграцию, устойчивую, комфортные условия, обеспечить кадрами малые города и сельские территории", - сказала Починок.
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Общественная палата РФОбщество
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