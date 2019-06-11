Суд в ЛНР приговорил местного жителя к 12 годам тюрьмы за шпионаж

ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева, в частности, доставку оружия и взрывчатых веществ для украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности ЛНР.
"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Министерством государственной безопасности в отношении данного гражданина, установлено, что он совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, Эдуард Алоян, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБ Украины при пересечении КПП "Горловка – Майорск". Ему был присвоен псевдоним "Ширим".
"Выполняя задания украинских спецслужб Эдуард Алоян осуществлял перевозку оружия и боеприпасов на территорию республики для диверсионно-разведывательных групп, а также производил фото и видеосъемку интересующих противника объектов", - уточнили в пресс-службе.
30 ноября 2018, 17:42Жительницу ЛНР приговорили к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу СБУ