Суд в ЛНР приговорил местного жителя к 12 годам тюрьмы за шпионаж

ЛУГАНСК, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Киева, в частности, доставку оружия и взрывчатых веществ для украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности ЛНР.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Министерством государственной безопасности в отношении данного гражданина, установлено, что он совершил государственную измену в форме шпионажа и оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности ЛНР", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, Эдуард Алоян, осуществлявший пассажирские перевозки через линию соприкосновения, был завербован сотрудниками СБ Украины при пересечении КПП "Горловка – Майорск". Ему был присвоен псевдоним "Ширим".