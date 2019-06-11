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РИА Новости

Колокольцев прокомментировал дело журналиста Голунова

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев, комментируя дело против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, заявил, права любого гражданина, независимо от его профессиональной принадлежности, должны быть всегда защищены.
Колокольцев сообщил, что дело против журналиста прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он добавил, что Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
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"Считаю, что, независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина, его права должны быть всегда защищены", - сказал он.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Иван Голунов
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На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваВладимир КолокольцевРоссияПолитика
Популярные комментарии
Скамья подсудимых в данном случае пустовать не должна! К ответу всех, кто фабриковал это дело!!!
11 июня, 17:49
zztproc
3700000
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