"Деловая Столица" подвела итоги участия в ПМЭФ-2019

МОСКВА, 11 июн – пресс-служба компании "Деловая Столица". Завершился XXIII Петербургский международный экономический форум. Компания "Деловая Столица" приняла активное участие в 18 сессиях и пленарном заседании с участием президента РФ Владимира Путина.

Петербургский экономический форум рассматривается всегда как некая точка отсчёта для бизнеса, для руководства страны, регионов - здесь строятся новые планы, подписываются соглашения, подводятся итоги делового года.

ПМЭФ в этом году прошел в преддверии III Всероссийского межвузовского GxP-саммита с международным участием, который состоится с 3 по 5 июля в Ярославле, организатором саммита традиционно выступает Благотворительный фонд "Путеводная Звезда" и компания "Деловая Столица".

В этом году мы проводим третий GxP-саммит в городе Ярославле при поддержке губернатора Миронова Дмитрия Юрьевича и правительства Ярославской области. Мы формируем кадровый резерв фармацевтической отрасли, собираем лучших студентов фармацевтических и химических факультетов, факультетов биотехнологий. Мы выбираем лучших студентов и аспирантов и награждаем их грантами. Победитель получает 200 тысяч рублей на развитие своего проекта, второе место – 100 тысяч рублей, третье – 50 тысяч рублей. После саммита 2018 году в Сочи 52 студента получили предложения по трудоустройству и возможность стажировок за рубежом. GxP-саммит организован при поддержке бизнеса, также нас поддерживает Минпромторг России. В этом году у нас получено более 700 заявок, 300 уже одобрено, так что мы с радостью ждём ребят на Ярославской земле!

В рамках ПМЭФ делегация "Деловой Cтолицы" провела ряд эффективных переговоров и деловых встреч, а также представила участникам и гостям ПМЭФ пилотный номер журнала "INOPharma". В этом году зарегистрировали наше СМИ, а здесь, на Петербургском форуме презентовали журнал INOPharma, который будет выпускаться раз в квартал.

Помимо печатного здания, у нас есть электронное СМИ - информационный портал, где ежедневно выпускается порядка четырёх новостей, связанных с инновационным развитием в разных сферах и масштабах и странах. Журнал издаётся на двух языках – русском и английском и распространяется бесплатно в фармацевтических компаниях и профильных ассоциациях, отраслевых и профильных мероприятиях, федеральных и региональных министерствах. Также на Петербургском международном экономическом форуме "Деловая Столица" пригласила своих партнеров к участию в фармацевтической международной конференции и выставке "ИНОФарма", которые состоятся 28 ноября на площадке МИА "Россия сегодня".