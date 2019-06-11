В Новосибирске подростка ранили из-за фестивального костюма

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Полиция в Новосибирске передала в Следственный комитет уголовное дело о причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений по факту огнестрельного ранения подростка после уличного конфликта из-за его костюма, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
"Уголовное дело в связи с общественным резонансом сегодня для дальнейшего расследования из органов полиции передано в следственный отдел по Ленинскому району следственного управления СК РФ по Новосибирской области", - сообщил собеседник агентства, затруднившись уточнить какие-либо подробности по делу. В полиции отказались от комментариев.
По данным сайта НГС, который ссылается на мать девятиклассника, инцидент произошел 8 июня после фестиваля молодежных субкультур ZNАКИ. Пятнадцатилетний юноша возвращался домой в Ленинском районе Новосибирска в костюме разбойника Dismas из компьютерной игры Darkest Dungeon. Встречному прохожему не понравился внешний вид парня. Завязалась словесная перепалка, после которой подросток попытался убежать, но получил несколько ударов и выстрел в спину. Его мать рассказала изданию, что подросток ранен в правое плечо, ему сделали операцию.