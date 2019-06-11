Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T17:02Z
https://ria.ru/20190611/1555492793.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1036x0_80_0_0_5bc6c74ab908e84291dafae2fa021b2c.jpg
РИА Новости

В Новосибирске подростка ранили из-за фестивального костюма

Вчера, 17:02
1332
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Полиция в Новосибирске передала в Следственный комитет уголовное дело о причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений по факту огнестрельного ранения подростка после уличного конфликта из-за его костюма, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
"Уголовное дело в связи с общественным резонансом сегодня для дальнейшего расследования из органов полиции передано в следственный отдел по Ленинскому району следственного управления СК РФ по Новосибирской области", - сообщил собеседник агентства, затруднившись уточнить какие-либо подробности по делу. В полиции отказались от комментариев.
По данным сайта НГС, который ссылается на мать девятиклассника, инцидент произошел 8 июня после фестиваля молодежных субкультур ZNАКИ. Пятнадцатилетний юноша возвращался домой в Ленинском районе Новосибирска в костюме разбойника Dismas из компьютерной игры Darkest Dungeon. Встречному прохожему не понравился внешний вид парня. Завязалась словесная перепалка, после которой подросток попытался убежать, но получил несколько ударов и выстрел в спину. Его мать рассказала изданию, что подросток ранен в правое плечо, ему сделали операцию.
Клоун. Архивное фото
25 октября 2016, 14:00
В Берлине подросток ранил ножом "злого клоуна", а затем оказал ему помощьПодросток 16 лет в костюме злого клоуна с топором в руках пытался напугать группу молодежи, но получил удар ножом в грудь. Затем ранивший клоуна подросток оказал ему первую помощь.
3015114
Обсудить 0
НовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Владислав Рябухин
Вступившийся за девушку уралец не обжаловал замену наказания на колонию
РИА
Новости
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Фасад концертного комплекса Зарядье
Росгвардия уволила охранника, оскорбившего промоутера в парке "Зарядье"
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Лента
новостей
В Югорске задержали мужчину, ходившего с зажигалкой около цистерн на АЗС
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Владимир Васильев
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
В Совфеде прокомментировали решение МВД по делу Голунова
Пожар в ТЦ Фатай в городе Щекино
В Тульской области две женщины оказались запертыми в ТЦ, где горела крыша
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Число госпитализированных с отравлением на свадьбе во Львове возросло до 40
Разбившегося в Подмосковье мотоблогера похоронят в Уфе
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Колокольцев прокомментировал дело журналиста Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
Лента новостейМолния