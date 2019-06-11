В Новосибирске подростка ранили из-за фестивального костюма

НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Полиция в Новосибирске передала в Следственный комитет уголовное дело о причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений по факту огнестрельного ранения подростка после уличного конфликта из-за его костюма, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.

"Уголовное дело в связи с общественным резонансом сегодня для дальнейшего расследования из органов полиции передано в следственный отдел по Ленинскому району следственного управления СК РФ по Новосибирской области", - сообщил собеседник агентства, затруднившись уточнить какие-либо подробности по делу. В полиции отказались от комментариев.