Росгвардия уволила охранника, оскорбившего промоутера в парке "Зарядье"

"Была назначена служебная проверка, и было установлено, что на видео действительно работник ФГУП "Охрана". Мы проверили действия этого работника, разобрали все аспекты запечатленного на видео конфликта. Он был отстранён от работы и уже уволен", - заявил Грибакин.