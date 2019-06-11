Росгвардия уволила охранника, оскорбившего промоутера в парке "Зарядье"

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Росгвардия уволила работника ФГУП "Охрана", участвовавшего в словесном конфликте с молодым человеком в московском парке "Зарядье", сообщил РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что человек в форме сотрудника ФГУП "Охрана" в нецензурной форме обещал ударить распространителя рекламных листовок.
"Была назначена служебная проверка, и было установлено, что на видео действительно работник ФГУП "Охрана". Мы проверили действия этого работника, разобрали все аспекты запечатленного на видео конфликта. Он был отстранён от работы и уже уволен", - заявил Грибакин.
По его словам, ведомство планирует обсудить с руководством "Зарядья" проблему незаконного распространения рекламы в парке и методы борьбы с ней.
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