Вашингтон снял ограничения на наступательные операции в киберсфере

Дым над водой, или Как США пугают себя Россией Внутренний политический хаос и невидимая война – это еще не все, что следует ждать США от России. Главное – уже готовящийся в Москве подкоп под президентскую гонку 2020 года… Бдительная американская разведка наворотила с три короба и, главное, на пустом месте.