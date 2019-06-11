Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T16:59Z
https://ria.ru/20190611/1555492618.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152446/28/1524462825_0:163:2783:1728_1036x0_80_0_0_d2fa7858856e307ae878e3eaae708b9d.jpg
РИА Новости

Вашингтон снял ограничения на наступательные операции в киберсфере

Вчера, 16:59
9383
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Белый дом снял ограничения на наступательные операции в киберсфере, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Цель — сказать России и любому другому, кто ведет кибероперации против нас: "Вы заплатите цену, если мы узнаем, что это делаете вы. И мы будем заставлять вас платить, пока вы не поймете суть дела: что это того не стоит", — заявил Болтон на форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне.

Гостиница Trump International в Вашингтоне. 18 апреля 2019
23 апреля, 18:14
Дым над водой, или Как США пугают себя РоссиейВнутренний политический хаос и невидимая война – это еще не все, что следует ждать США от России. Главное – уже готовящийся в Москве подкоп под президентскую гонку 2020 года… Бдительная американская разведка наворотила с три короба и, главное, на пустом месте.

Доклад Мюллера

В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.
Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".
Кибербезопасность
21 января, 08:00
Новая киберстратегия США: о мировом господстве прямым текстом
Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".
В Кремле заявили, что в докладе нет ничего нового, так как он не содержит аргументированных доказательств "российского вмешательства" в выборы в США, а Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что деньги американских налогоплательщиков были потрачены зря.
Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
29 мая, 19:33
Ну, я пошел: Мюллер закрыл "русское дело" и отправился на покойСпецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку и закрыл так называемое российское досье, из которого ни толка, ни сенсации так и не вышло. Один сплошной конфуз.
18915372135
Обсудить 15
Джон БолтонРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Т.е. они объявили войну? Читайте между строк. Что-ж... умных ребят много в России... не жалуйтесь потом.
11 июня, 18:04
Alexey Pervenkov
2720102
Пора уходить из гугла в критически важных вопросах
11 июня, 17:29
Саша Логер
2610102
Рекомендуем
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
РИА
Новости
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время встречи с Российской коллегой Татьяной Москальковой
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Польские военные во время учений на северо-востоке Польши
Польский историк рассказал, как избежать конфликта с Россией
Лента
новостей
Журналист Иван Голунов в суде
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Российские солдаты патрулируют периметр удерживаемого аэропорта Слатина в Приштине
Бывший глава российских ВДВ рассказал о подготовке марш-броска на Приштину
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Владимир Васильев
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Сергей Ростовцев
"Этого деда боялись": из-за чего якутский пенсионер расстрелял соседей
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Министр юстиции РФ Александр Коновалов
Александр Коновалов о правовых аспектах развития цифровой среды
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
04:37Эксперт назвал сроки восстановления краснокнижного самшита в Сочи
04:28Йеменские мятежники обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии, сообщают СМИ
04:25Немецкий исследователь предположил, где находится Янтарная комната
04:21Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
Лента новостейМолния