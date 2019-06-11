Вашингтон снял ограничения на наступательные операции в киберсфере

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Белый дом снял ограничения на наступательные операции в киберсфере, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Цель — сказать России и любому другому, кто ведет кибероперации против нас: "Вы заплатите цену, если мы узнаем, что это делаете вы. И мы будем заставлять вас платить, пока вы не поймете суть дела: что это того не стоит", — заявил Болтон на форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне.
23 апреля, 18:14Дым над водой, или Как США пугают себя РоссиейВнутренний политический хаос и невидимая война – это еще не все, что следует ждать США от России. Главное – уже готовящийся в Москве подкоп под президентскую гонку 2020 года… Бдительная американская разведка наворотила с три короба и, главное, на пустом месте.
Доклад Мюллера
В апреле Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому расследованию", которое длилось больше двух лет.
Согласно изложению, Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году через соцсети и путем хакерских атак. Кроме того, Мюллер заявляет в докладе, что Россия хотела избрания Трампа президентом, однако "следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством".
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Обвинения в "сговоре против США" и мошенничестве предъявлены группе россиян и трем частным компаниям. Помимо этого, ряду сторонников Трампа и бывшим членам его предвыборного штаба предъявлены различные обвинения, ни одно из которых не связано со "сговором с Россией".
В Кремле заявили, что в докладе нет ничего нового, так как он не содержит аргументированных доказательств "российского вмешательства" в выборы в США, а Россия по-прежнему не принимает подобных обвинений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что деньги американских налогоплательщиков были потрачены зря.