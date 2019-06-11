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РИА Новости

Иностранцы возвращаются на российский финансовый рынок, заявил Силуанов

Вчера, 16:58
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы возвращаются на российский финансовый рынок, но пока не приходят в реальную экономику, заявил первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов на "Примаковских чтениях".
"Экономическая ситуация в России гораздо лучше, чем в других странах с развивающейся экономикой. Не случайно к нам идут финансовые инвестиции. Наши бумаги: государственные бумаги, бумаги наших крупных эмитентов - пользуются большим спросом у иностранцев. Мы видим, что иностранные инвесторы возвращаются на финансовый рынок, но пока не идут в рынок реальный", - сказал Силуанов.
Он добавил, что задача правительства - создать условия, чтобы бизнес чувствовал себя в России комфортно.
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
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Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
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