В Тульской области две женщины оказались запертыми в ТЦ, где горела крыша

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Две женщины не успели вовремя эвакуироваться после возникновения крупного пожара на крыше торгового центра в Тульской области и оказались запертыми в супермаркете, сотрудникам МЧС пришлось ломать дверь, чтобы освободить их, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Максим Пряхин.

Пожар в двухэтажном торговом центре в городе Щекино возник вечером в воскресенье. В здании, где размещаются кафе, тренажерный зал и гипермаркет, горела кровля площадью 2,5 тысячи квадратных метров. По данным ГУ МЧС по региону, из ТЦ были эвакуированы 20 человек, пострадавших не было.

Во вторник интернет-издание " МySlo " сообщило, что при эвакуации здание не успели покинуть две местные жительницы – Евгения Исаева и ее мать. По словам Евгении, они с матерью ходили по супермаркету, не слышали сообщений об эвакуации и в какой-то момент обнаружили, что остались в помещении одни, заперты, снаружи их никто не видел. Их спасло то, что ее молодой человек прибежал на место пожара и рассказал полицейскому о людях внутри. Спасатели вскрыли дверь монтировкой.

"Да, это было. Но им ничто не угрожало – они находились на первом этаже, а горела крыша здания", - рассказал Пряхин.