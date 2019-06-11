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РИА Новости

В Тульской области две женщины оказались запертыми в ТЦ, где горела крыша

Вчера, 16:57
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© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПожар в ТЦ "Фатай" в городе Щекино
Пожар в ТЦ Фатай в городе Щекино
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Пожар в ТЦ "Фатай" в городе Щекино. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Две женщины не успели вовремя эвакуироваться после возникновения крупного пожара на крыше торгового центра в Тульской области и оказались запертыми в супермаркете, сотрудникам МЧС пришлось ломать дверь, чтобы освободить их, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Максим Пряхин.
Пожар в двухэтажном торговом центре в городе Щекино возник вечером в воскресенье. В здании, где размещаются кафе, тренажерный зал и гипермаркет, горела кровля площадью 2,5 тысячи квадратных метров. По данным ГУ МЧС по региону, из ТЦ были эвакуированы 20 человек, пострадавших не было.
Во вторник интернет-издание "МySlo" сообщило, что при эвакуации здание не успели покинуть две местные жительницы – Евгения Исаева и ее мать. По словам Евгении, они с матерью ходили по супермаркету, не слышали сообщений об эвакуации и в какой-то момент обнаружили, что остались в помещении одни, заперты, снаружи их никто не видел. Их спасло то, что ее молодой человек прибежал на место пожара и рассказал полицейскому о людях внутри. Спасатели вскрыли дверь монтировкой.
"Да, это было. Но им ничто не угрожало – они находились на первом этаже, а горела крыша здания", - рассказал Пряхин.
Он отметил, что пока нет информации о том, назначило ли ведомство проверку в связи с инцидентом, однако руководство управления проинформировано о произошедшем.
Пожарная безопасность в общественных местах
30 марта 2018, 08:00
Пожарная безопасность в общественных местах
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