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РИА Новости

Спасатель в Коми в свой выходной спас детей от устроенного ими пожара

Вчера, 16:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Сотрудник пожарно-спасательной части в Коми в свой выходной день спас от огня двух детей, проживающих по соседству и устроивших пожар из-за неосторожного обращения со спиралью от комаров, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.
Как отмечает ведомство, во вторник в поселке УРМЗ произошел пожар в частном доме, где к моменту прибытия пожарных никого не было. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем.
По данным спасательного ведомства, двое детей, сестра и брат, находились дома одни. Девочка, найдя спички, зажгла спираль от комаров (устройство, которое в процессе тления выделяет инсектицид) в мансарде, а позднее, вернувшись, обнаружила дым. Попытка ребенка проветрить помещение усилила пожар, который девочке не удалось потушить самостоятельно.
"Когда дом начал гореть, дым заметил сосед... Вытащив детей через окно, он спас двоих детей. По счастливой случайности, этот мужчина оказался сотрудником 21 пожарно-спасательной части из Ухты. В этот день он находился на выходном, однако это не помешало ему спасти две маленькие жизни", - информирует управление МЧС по Коми.
Младший инспектор отдела охраны ИК-29 рядовой внутренней службы Алексей Резниченко, спасший из горящей квартиры двух маленьких девочек в городе Фокино, Приморского края
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МЧСКомиПроисшествия
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