Спасатель в Коми в свой выходной спас детей от устроенного ими пожара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Сотрудник пожарно-спасательной части в Коми в свой выходной день спас от огня двух детей, проживающих по соседству и устроивших пожар из-за неосторожного обращения со спиралью от комаров, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Как отмечает ведомство, во вторник в поселке УРМЗ произошел пожар в частном доме, где к моменту прибытия пожарных никого не было. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем.

По данным спасательного ведомства, двое детей, сестра и брат, находились дома одни. Девочка, найдя спички, зажгла спираль от комаров (устройство, которое в процессе тления выделяет инсектицид) в мансарде, а позднее, вернувшись, обнаружила дым. Попытка ребенка проветрить помещение усилила пожар, который девочке не удалось потушить самостоятельно.