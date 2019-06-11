Президент Молдавии попросил МИД проанализировать работу послов республики

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон во вторник провел рабочую встречу с новым министром иностранных дел Николаем Попеску, глава государства отметил необходимость провести анализ деятельности послов республики.

"С сожалением констатировал почти полное отсутствие взаимодействия администрации президента и МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии - ред.) при прежнем министре. В этом контексте указал на необходимость провести анализ деятельности отдельных послов Республики Молдова, которые в данный период времени дезинформируют наших внешних партнеров о политических процессах, происходящих в стране", - сообщил Додон в Facebook.

По его словам, во время беседы также обсуждались вопросы внешней политики Молдавии. "Особо подчеркнули важность сохранения в силе всех международных соглашений, заключенных Республикой Молдова, в том числе с Европейским союзом. Кроме того, подтвердили объективный интерес нашей страны к восстановлению полноценного партнерства с Российской Федерацией", - добавил Додон.

Президент выразил надежду на плодотворное сотрудничество с министерством иностранных дел и европейской интеграции под новым руководством. Он пожелал Попеску успехов и отметил, что считает нового министра профессионалом.