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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии попросил МИД проанализировать работу послов республики

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон во вторник провел рабочую встречу с новым министром иностранных дел Николаем Попеску, глава государства отметил необходимость провести анализ деятельности послов республики.
"С сожалением констатировал почти полное отсутствие взаимодействия администрации президента и МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии - ред.) при прежнем министре. В этом контексте указал на необходимость провести анализ деятельности отдельных послов Республики Молдова, которые в данный период времени дезинформируют наших внешних партнеров о политических процессах, происходящих в стране", - сообщил Додон в Facebook.
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По его словам, во время беседы также обсуждались вопросы внешней политики Молдавии. "Особо подчеркнули важность сохранения в силе всех международных соглашений, заключенных Республикой Молдова, в том числе с Европейским союзом. Кроме того, подтвердили объективный интерес нашей страны к восстановлению полноценного партнерства с Российской Федерацией", - добавил Додон.
Президент выразил надежду на плодотворное сотрудничество с министерством иностранных дел и европейской интеграции под новым руководством. Он пожелал Попеску успехов и отметил, что считает нового министра профессионалом.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ мире
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